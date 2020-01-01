Дорогу от НПО «Биомед» до Голого Мыса отремонтируют за 58,2 млн. руб.
Работы проведет ООО «ТНК»
Конкурсная комиссия подвела итоги аукциона на ремонт участка дороги автобусного маршрута № 5 (от НПО «Биомед» до микрорайона Голый Мыс). Контракт будет заключен с ООО «ТНК» на 58,2 млн. руб. Информация содержится на сайте госзакупок.
По условиям конкурсной документации, ремонт должен начаться 15 апреля 2022 года и завершиться 16 октября 2023 года. Объём работ — 48,5 тыс. кв. м.
На торги было подано восемь заявок, их которых них четыре признаны соответствующими требованиям документации о закупке.
Начальная (максимальная) цена контракта на аукционе составляла 73 млн. руб. Таким образом на торгах стоимость была снижена на 22%.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить работы по замене асфальта и бордюров, ремонту тротуаров, восстановлению знаков и канав.
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