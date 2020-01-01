Дорогу от НПО «Биомед» до Голого Мыса отремонтируют за 58,2 млн. руб. Работы проведет ООО «ТНК» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Конкурсная комиссия подвела итоги аукциона на ремонт участка дороги автобусного маршрута № 5 (от НПО «Биомед» до микрорайона Голый Мыс). Контракт будет заключен с ООО «ТНК» на 58,2 млн. руб. Информация содержится на сайте госзакупок.

По условиям конкурсной документации, ремонт должен начаться 15 апреля 2022 года и завершиться 16 октября 2023 года. Объём работ — 48,5 тыс. кв. м.

На торги было подано восемь заявок, их которых них четыре признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена контракта на аукционе составляла 73 млн. руб. Таким образом на торгах стоимость была снижена на 22%.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить работы по замене асфальта и бордюров, ремонту тротуаров, восстановлению знаков и канав.





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