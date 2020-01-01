Валерия Рогожникова На ремонт двух дорог в Свердловском районе Перми выделено 143 млн руб. Заявки можно подать до 21 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми объявила два аукциона на ремонт двух автомобильных дорог в Свердловском районе. Общая начальная стоимость объектов — 143 млн руб. Данные об этом размещены на портале госзакупок. Сроки подачи заявок — 21 июня 2021 года.

В частности, на ремонт дороги, по которой ходит автобусный маршрут №5 от НПО «Биомед» до микрорайона Голый Мыс, выделено 73 млн руб. Объём выполняемых работ — 48,5 тыс. кв. м. Сроки выполнения — с 15 апреля 2022 года по 16 октября 2023 года.

Также планируется отремонтировать 46,3 кв. м дороги до полигона твёрдых бытовых отходов от остановки «Поворот на Броды» до Бродовского тракта. Работы должны быть проведены с 15 апреля 2022 года по 30 октября 2023 года. Стоимость работ оценена в 70 млн руб. Подрядчики должны выполнить работы по замене асфальта и бордюров, ремонту тротуаров, восстановлению знаков и канав.

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