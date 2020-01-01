Валерия Рогожникова Ремонт дороги на полигон твердых бытовых отходов подешевел на 23% Победителем конкурса стало ООО «ТНК» Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем конкурса на ремонт дороги к полигону твёрдых бытовых отходов от остановки «Поворот на Броды» до Бродовского тракта стало ООО «ТНК». По данным портала госзакупок, стоимость работ снижена на 23% и составит по контракту — 53,9 млн. руб. Начальная стоимость на аукционе была объявлена в 70 млн. руб.

Всего на торги поступило 10 заявок, пять из которых были признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить работы по замене асфальта и бордюров, ремонту тротуаров, восстановлению знаков и канав на площади 46,3 кв. м. Работы должны быть проведены с 15 апреля 2022 года по 30 октября 2023 года.

Гарантийный срок по ремонту проезжей части составляет 4 года, для установленных дорожных знаков с применением световозвращающих материалов I класса — 5 лет, для установленных дорожных знаков с применением световозвращающих материалов III класса — 10 лет. На нанесенную дорожную разметку гарантийный срок — 3 месяца, на ограждение — 5 лет.

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