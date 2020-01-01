Андрей Стрельцов «Звезда» прирастает Парамоновыми Вслед за Константином Парамоновым, назначенным главным тренером, в команду вернулся Парамонов-младший Поделиться Поделиться Твитнуть

Футбольный клуб «Звезда» сообщил ещё об одном пополнении в составе. Пресс-служба клуба анонсировала возвращение в команду 23-летнего полузащитника Евгения Парамонова — сына Константина Парамонова, недавно назначенного главным тренером команды.

Футболист провёл за пермский клуб в ПФЛ 42 официальных матча и трижды поразил ворота соперников, а также сделал пять голевых передач.

В конце января 2021 года игрок решил покинуть «Звезду» и продолжить карьеру в другой команде.

Вторую часть первенства ПФЛ-2020/2021 Евгений начал в димитровградской «Ладе». В составе автозаводцев он выходил на поле восемь раз, забил три гола.

Напомним, после окончания сезона у 22 из 25 футболистов команды «Звезда» закончились контракты. Пока официально объявлено, что в команде остались 12 игроков. Недавно клуб объявил о подписании контракта со своим бывшим полузащитником Владимиром Лаптевым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.