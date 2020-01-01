Владимир Лаптев вернулся в ФК «Звезда» Игрок и клуб договорились возобновить отношения Поделиться Поделиться Твитнуть

После окончания футбольного сезона 2020/2021 20-летний полузащитник «Звезды» Владимир Лаптев стал свободным агентом. Как сообщила пресс-служба клуба, сначала футболист решил покинуть команду. Но затем, всё взвесив, игрок подписал новый контракт с прежним коллективом.

Владимир Лаптев — воспитанник пермской СДЮСШОР (СШОР «Звезда), в 15-летнем возрасте переехал в Академию футбольного клуба «Спартак-Москва» им. Ф. Черенкова. В 2017 году стал лучшим ассистентом зимнего и летнего первенств Москвы по футболу.

После выпуска из Академии, в 18 лет, пополнил состав тульского «Арсенала», за дубль которого дебютировал в Молодёжном первенстве Премьер-лиги в октябре 2018 года.

В июле 2019 года состоялся дебют футболиста в пермской «Звезде». За два сезона в ПФЛ полузащитник провёл на поле 31 игру, в его активе два забитых мяча.

Напомним, после окончания нынешнего сезона у 22 из 25 игроков основного состава «Звезды» закончились контракты. Восемь футболистов получили приглашение перейти в клуб «Амкар-Пермь». В «Амкар-Пермь» из «Звезды» перешли главный тренер Рустем Хузин и два его помощника Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков, экс-звездинец Евгений Тюкалов, а также ряд технических специалистов.

Отметим, что оба коллектива в новом сезоне 2020/2021 будут выступать в одном турнире.

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