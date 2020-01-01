В «Звезде» осталось 12 игроков После окончания сезона у футболистов закончились контракты с клубом Поделиться Поделиться Твитнуть

У 22 из 25 игроков ФК «Звезда» завершился срок действия срочных трудовых договоров, также контракты закончились у всех пятерых тренеров команды, сообщили в пресс-службе клуба.

На сегодня известно, что на сезон 2021/22 годов в команде останутся 12 футболистов: три вратаря, три защитника, три полузащитника и три нападающих. Также остаются в клубе тренер вратарей Максим Гавриш и тренер по физподготовке Андрей Разин.

Экс-игрок «Звезды» Максим Лаук подписал контракт с красноярским «Енисеем», выступающим в ФНЛ, Никита Голдобин и Артур Рябокобыленко приглашены на просмотр в другие команды, Евгений Тюкалов, скорее всего, перейдет в ФК «Амкар-Пермь». Остальные игроки являются свободными агентами. С ними ведут переговоры о заключении контрактов как ФК «Звезда», так и ФК «Амкар-Пермь».

Как сообщал «Новый компаньон», после окончания сезона главный тренер «Звезды» Рустем Хузин и его помощники Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков перешли в «Амкар». Предложения о переходе в стан «красно-черных» получили еще 8 футболистов «Звезды».

Новым главным тренером ФК «Звезда» назначен Константин Парамонов. Он был одним из инициаторов возрождения ФК «Звезда» в 2018 году и стал первым главным тренером команды. В 2020 году Константин Парамонов вошёл в тренерский штаб выступавшего в Премьер-лиге ФК «Оренбург», а затем стал исполняющим обязанности главного тренера команды. В сезоне-2020/21 пермский специалист возглавлял «Ладу» из Димитровграда.

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