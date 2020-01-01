Пермский курорт объявил о закрытии территории для гостей Ограничения вводятся в связи со вспышкой коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Курорт Ключи

Курорт «Ключи» в Суксунском районе Пермского края с 24 июня закрывает доступ на территорию для всех гостей. Сообщение об этом появилось на сайте здравницы.

«Для организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 и обеспечения комфортных условий санаторно-курортного лечения и отдыха гостей курорта «Ключи», с 24 июня 2021 вход на территорию здравницы будет осуществляться только по карте пропуск. Продажа входных билетов приостановлена», — говорится в сообщении.

Таким образом, территория «Ключей» становится доступной только для отдыхающих, купивших путёвки.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в Пермском крае по рекомендации оперштаба отменяются или переносятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, вводятся дополнительные ограничения в местах скопления людей. Так, сегодня, 24 июня, стало известно, что в Перми временно приостановлен фестиваль «Выходные на набережной».





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