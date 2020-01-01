Андрей Стрельцов «Амкар» начал подготовку к новому сезону Пермская футбольная команда провела первую тренировку в усечённом составе Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

На своей странице в соцсетях пресс-служба футбольного клуба «Амкар-Пермь» сообщила о начале тренировочного процесса. Были выложены фото 11-ти футболистов, занимающихся на поле стадиона «Звезда». При этом официально объявлено пока о заключении контракта лишь с одним игроком — Евгением Тюкаловым, в прошлом сезоне выступавшим в футбольном клубе «Звезда».

Отметим, что пока официально подтверждён лишь состав тренерского штаба. Это главный тренер Рустем Хузин, его помощники Иван Черенчиков и Дмитрий Белоруков, а также два приглашенных специалиста: тренер по физической подготовке Анатолий Агрофенин и тренер вратарей Николай Гришин.

Сообщается, что команда продолжит комплектоваться на коротких сборах, которые начнутся 29 июня в Московской области. Там же будут проводиться контрольные матчи с командами второго дивизиона ФНЛ.

Напомним, 17 июня в пресс-центре стадиона «Звезда» прошла первая пресс-конференция клуба, на которой состоялось представление нового логотипа и стратегии развития «красно-чёрных». Главная задача перед клубом сегодня — собрать боевой коллектив на текущий сезон. Для этого в команду планируется пригласить, в том числе, опытных игроков, игравших в ФНЛ. Кроме того, получили приглашение перейти в «Амкар» восемь воспитанников пермского футбола, игравшие до этого в пермской команде «Звезда». В ближайшие два года «Амкар» планирует выйти во второй по силе дивизион отечественного футбола.

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