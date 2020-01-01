Елена Синица Ремонтом участка ул.Клары Цеткин в Перми займётся ООО «ТНК» Сроки выполнения работ — с апреля по октябрь 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонт участка ул.Клары Цеткин от Комсомольского проспекта до дома №33 по ул.Клары Цеткин займётся ООО «ТНК». Подрядчик выполнит работы за 39,5 млн руб. Информация об этом размещена по портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта была 48,8 млн руб.

Кроме ООО «ТНК», на конкурс заявлялись ещё четыре компании. ООО «Страйград плюс» было готово сделать ремонт за 39,7 млн руб., ООО «ДСК Магистраль» — за 40,3 млн руб., ООО «Строительная Компания «УРАЛСТРОЙ» — за 42,2 млн руб., а ООО «КАПИТАЛДОРСТРОЙ» за 43,2 млн руб.





Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить асфальт, бордюры, а также восстановить канализационные колодцы и отремонтировать тротуары.





Сроки выполнения работ — с апреля по октябрь 2022 года.





Гарантийный срок ремонта на проезжую часть составит четыре года, на дорожные знаки и пешеходное ограждение — пять лет, а на дорожную разметку — три месяца.





Напомним , ранее ООО «ТНК» выбрали подрядчиком для ремонта участка ул.Васнецова.

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