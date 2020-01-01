Елена Синица Ремонтом участка ул. Васнецова в Перми займётся ООО «ТНК» Подрядчик выполнит работы за 22,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонт участка ул.Васнецова от ул. Гайвинской до ул. Репина выполнит ООО «ТНК». Подрядчик проведёт ремонт за 22 млн 320 тыс. руб. Начальная стоимость контракта составляла 30 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Помимо ООО «ТНК», на конкурс заявлялись ещё две компании. ООО «Стройград Плюс» предлагало выполнить работы за 22 млн 470 тыс. руб., а ООО «ДСК-Автореал» — за 24,9 млн руб.





Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести геодезические съемки поперечного профиля участка производства работ, осмотр существующих люков колодцев подземных коммуникаций с представителями собственников сетей до начала производства работ и после окончания работ.





Помимо этого, он должен подготовить технологическое описание выполнения работ, разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ.





Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 31 августа 2022 года.

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