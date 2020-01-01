Мария Сыропятова Ремонт участка ул. Клары Цеткин в Перми обойдётся в 48,8 млн руб. Работы запланированы на апрель — октябрь 2022 г. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми объявила аукцион на ремонт участка ул. Клары Цеткин. Данные об аукционе появились на портале госзакупок.

Ремонт отрезка дороги от Комсомольского проспекта до дома №33 по ул.Клары Цеткин оценён в 48,8 млн руб. Его протяжённость — примерно 1,3 км.

Заявки на участие в тендере должны быть поданы до 09:00 11 июня 2021 года.

Подрядчику предстоит заменить асфальт, бордюры, а также восстановить канализационные колодцы и отремонтировать тротуары. Сроки выполнения работ — с апреля по октябрь 2022 г.

Гарантийный срок ремонта на проезжую часть составит четыре года, на дорожные знаки и пешеходное ограждение — пять лет, а на дорожную разметку — три месяца.

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