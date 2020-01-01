Торговый центр «Магнат» на набережной будет достроен до нового года На пятом этаже здания появится ресторан Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

ТЦ «Магнат» будет достроен до конца года, об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил генеральный директор ООО «Магнат» Гагик Назарян. Других подробностей руководитель общества раскрывать не стал. Известно лишь, что площади будут сдаваться в аренду, профиль и состав арендаторов пока не называются, но на пятом этаже задания скорее всего разместится ресторан

Напомним, департамент градостроительства и архитектуры Перми 15 января 2021 года выдал ООО «Магнат» разрешение на завершение строительства торгового центра на ул. Монастырской, 2б. Тогда же заявлялось, что здание планируется достроить в течение полугода.

Отметим, здание недостроенного торгового центра располагается на двух земельных участках площадью 680 кв. м и 2,83 тыс. кв. м. Площадь застройки составляет 1,89 тыс. кв. м, общая площадь шестиэтажного объекта, включая один подземный этаж (подвал), — 10,46 тыс. кв. м. В 2018 году разрешение на строительство здания у ООО «Магнат» было отозвано после внеплановой проверки краевого министерства строительства.

Позднее Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия и администрация Ленинского района Перми обратились с исками в Арбитражный суд Пермского края о признании здания на ул. Монастырской, 2б самовольной постройкой и сносе.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края в качестве аргументации по делу заявляла, что здание будущего многофункционального центра находится в историко-культурной зоне, администрация Ленинского района доказывала, что объект создаёт угрозу для жизни населения, так как построен с нарушениями градостроительных норм. Эти факты якобы были установлены после внеплановой проверки краевого минстроя.

Тогда министерство строительства Пермского края выявило, что строительство ведётся на земельных участках в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Вокзал речной», в границах территории выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод».

Смежные земельные участки, предоставленные под строительство, не были объединены в единый объект, подлежащий кадастровому учёту, с разрешённым использованием такого земельного участка. Также один из участков использовался не в соответствии с назначением.

В ходе судебного разбирательства ООО «Магнат» добилось объединения двух исков в одно дело и поддержало ходатайство истца о проведении экспертизы. Экспертизу проводило НИУ «Московский государственный строительный университет». Перед экспертами стояли три вопроса: соответствует ли объект проектной документации и градостроительным нормам, создаёт ли угрозу населению, и если создаёт, то можно ли достроить здание и при каких условиях. Эксперты пришли к выводу, что здание соответствует проектной документации, градостроительным и иным требованиям и не создаёт угрозу жизни и здоровью.

В октябре прошлого года Арбитражный суд признал недостроенное здание на ул. Монастырской, 2б законной постройкой. В конце прошлого года ООО «Магнат» вновь обратилось в горадминистрацию за разрешением на достройку здания.

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