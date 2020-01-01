Президентом ФК «Звезда» стал бывший вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков в 2018 году принимал активное участие в возрождении клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Звезда» Пермь» утвердил президента ФК «Звезда». Им стал Антон Клепиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Антон Юрьевич Клепиков родился 20 июня 1974 года. Окончил юридический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета.

В 2017 году он занимал пост советника губернатора Пермского края, с 2018 по 2020 годы был заместителем председателя правительства Пермского края. Курировал вопросы спорта, туризма, образования и культуры.

В 2018 году Антон Клепиков принимал активное участие в возрождении ФК «Звезда» и формировании Академии игровых видов спорта, где одним из основных направлений является отделение футбола.





Напомним, ранее главным тренером ФК «Звезда» был назначен Константин Парамонов. Прежний наставник футболистов Рустем Хузин возглавил «ФК Амкар-Пермь».

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