Президентом ФК «Звезда» стал бывший вице-премьер краевого правительства
Антон Клепиков в 2018 году принимал активное участие в возрождении клуба
Совет автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Звезда» Пермь» утвердил президента ФК «Звезда». Им стал Антон Клепиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Антон Юрьевич Клепиков родился 20 июня 1974 года. Окончил юридический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета.
В 2017 году он занимал пост советника губернатора Пермского края, с 2018 по 2020 годы был заместителем председателя правительства Пермского края. Курировал вопросы спорта, туризма, образования и культуры.
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