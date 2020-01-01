Елена Синица На заседании Пермской думы поспорили о необходимости архитектурной подсветки фасадов зданий Она должна появиться на 109 домах в центре города Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 22 июня, депутаты обсудили необходимость архитектурной подсветки фасадов в центральном планировочном районе города.

По мнению депутата Вероники Куликовой, установка архитектурной подсветки — «один из очевидных примеров перекоса приоритетов». Город мог потратить заложенные на неё средства на строительство детских садов и школ. По словам Куликовой, архитектурная подсветка для Перми — это как «ипотека на пентхаус или кредит на роскошный автомобиль для финансово не очень состоятельного человека».





«Для кого у нас юбилей: для красивой отчётности чиновников или всё-таки для людей?», — поинтересовалась Вероника Куликова.





«Мы все говорим о том, что нам бы хотелось изменить внешний облик города. В пример приводим наиболее красивые и знаковые города, которые продвинулись с точки зрения архитектуры и использования архитектурной подсветки в том числе. Поэтому было принято решение использовать архитектурную подсветку», — ответил глава города Алексей Дёмкин.





Он отметил, что подсветку будут использовать не только в рамках подготовки к юбилею города.





В частности, всем застройщикам будут рекомендовать обеспечивать архитектурную подсветку в новых домах, которые появятся в центральном планировочном районе.





Кроме этого, по мнению мэра, архитектурная подсветка позволит городу в тёмное время суток выглядеть привлекательнее.





«Это не амбиции чиновников, это вызов времени, который продиктовал эти действия», — добавил Дёмкин.





Напомним , в Перми планируется Архитектурная подсветка 109 зданий, расположенных на Комсомольском проспекте, ул. Ленина и ул. Петропавловской. Она обойдётся в 1,2 млрд руб.

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