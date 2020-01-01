Мария Сыропятова Жёлтое такси в Прикамье откладывается Рассмотрение законопроекта о едином цвете для такси перенесено на осень Поделиться Поделиться Твитнуть

Законопроект о едином цвете такси в Пермском крае вновь отправлен на доработку. Об этом рассказали «Новому компаньону» в краевом минтрансе. «Законопроект о едином цвете такси в Пермском крае будет доработан с учетом изменения федерального законодательства», — пояснили в ведомстве.

С 1 июля 2021 года вступают в силу новые требования по региональному контролю, введённые в федеральный закон №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». После доработки законопроекта разработчик — министерство транспорта Пермского края — в третий раз направит его на публичное обсуждение. По планам внесение в Законодательное собрание региона может произойти не ранее осени 2021 года.

Напомним, законопроект о едином жёлтом цвете для такси в Пермском крае появился в конце 2020 года. Затем краевой минтранс по итогам обсуждения внёс в него изменения и вновь направил на публичное обсуждение, по итогам которого документ вновь был раскритикован участниками рынка и представителями бизнес-ассоциаций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.