Мария Сыропятова «Это может привести к росту числа проверок» В Пермском крае снова предлагают ввести единый цвет для такси Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой минтранс второй раз направил на публичное обсуждение законопроект, предусматривающий введение единого цвета машин такси. Для автомобилей эконом- и комфорт-класса предлагается ввести единый жёлтый цвет кузова, машин бизнес-класса — чёрный, серебристый или белый. Новые требования в случае принятия законопроекта должны начать действовать с 1 июня 2022 года.

В пояснительной записке к обновлённой версии законопроекта «О порядке осуществления контроля в сфере деятельности о перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края» говорится о том, что требование служит гарантом безопасности.

«Пассажир, который садится в такси жёлтого цвета, может быть уверен, что перевозчик легальный, соответственно, на линию выехало исправное такси, водитель здоров и находится в адекватном состоянии», — говорится в документе. Также жёлтый цвет, по мнению авторов законопроекта, «поспособствует лёгкой идентификации транспортных средств такси в общем потоке автомобилей». Это «послужит плюсом в преддверии 300-летия основания города Перми, когда Пермский край примет огромный поток туристов».

Отметим, что в первой версии законопроекта для всех машин такси предполагалось установить только жёлтый цвет.

В краевом минтрансе ссылаются на право региона устанавливать для такси требования по цвету кузова. И им уже воспользовались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Амурская области, Республика Бурятия.

Работа в серую

В «Ситимобил» считают, что введение единого цвета кузова приведёт к кратному сокращению числа легальных перевозчиков. При этом в компании отмечают, что увидеть такси в транспортном потоке не составляет труда и сейчас: «Транспортное средство при наличии цветографической схемы (шашечек) и опознавательного фонаря оранжевого цвета без затруднений идентифицируются как легковые такси. Пассажиры при поиске машины такси ориентируются в первую очередь не на цвет машины, а на государственный регистрационный знак».

Директор пермской компании-перевозчика ООО «Фратрия Пермь Логистик» Александр Рябов считает, что большинство машин такси на рынке и так работают без лицензии, но положение легальных такси после нововведения, скорее всего, ухудшится.

«Жёлтый цвет кузова позволит проще вычленять такси из общего потока не только пассажирам, но и проверяющим, — считает Александр Рябов. — Хотя и сейчас это достаточно просто сделать, поскольку такси с лицензией оснащены шашечками и оранжевым фонарём. Новация может привести только к росту числа проверок».

Представитель другой таксомоторной компании, ООО «Первый комфорт Пермь», Фёдор Бекмансуров, напротив, полагает, что введение единого цвета такси должно привести к уменьшению числа «нелегалов».

«Цвет автомобиля, в отличие от шашечек и оранжевого фонаря, внесён в документы о регистрации, — говорит он. — Поэтому при фиксации нарушения, то есть выявлении водителя такси, работающего без лицензии, сотрудники ГИБДД и минтранса смогут потребовать отодрать плёнку. А агрегатор не выпустит на линию машину иного цвета по отношению к обозначенному в документах».

Таким образом, по мнению Фёдора Бекмансурова, стоимость повторной оклейки автомобиля в жёлтый цвет и оформление лицензии послужат главным препятствием для нелегалов.

В краевом минтрансе отмечают, что на территории Пермского края подобные рейды проводятся регулярно. Также идёт постоянный мониторинг соблюдения требований законодательства путём проверки автомобилей через сервис «Таксомотор Пермского края». За месяц из 60 автомобилей, работающих через агрегаторы, только 10 оказались легальными. По итогам таких проверок формируются списки нелегальных такси и отправляются в краевую прокуратуру.

Споры о цене

Один из главных вопросов — расходы компаний на исполнение новых требований. В сопроводительных документах и к первой, и ко второй версии законопроекта власти оценили их в среднем в 12 тыс. руб. на одну машину. В краевом минтрансе «Новому компаньону» пояснили, что расчёты проводили на основе открытых данных — с сайтов пермских предприятий, оказывающих подобные услуги. При этом на переговорах с представителями таксомоторной отрасли представители ведомства выяснили, что расходы обойдутся ещё дешевле — в среднем в 8 тыс. руб. за один автомобиль.

В «Ситимобил» оценивают их от 12 тыс. до 17 тыс. руб. Сюда включаются затраты не только на «перекрашивание» кузова, но и на оклейку в бренд сервиса, согласование изменений с лизинговой компанией, оплату пошлины для внесения изменений о цвете в документы на автомобиль. И это отразится на цене перевозок, поскольку перевозчику «придётся поднимать свои комиссии в целях возмещения затрат на оклейку парка».

Александр Рябов говорит, оклеить машину жёлтой плёнкой можно и за 10 тыс. руб. Но это будет плёнка низкого качества, которая после первой же мойки автомобиля начнёт отклеиваться:

«В результате через месяц или два её уже частями придётся менять, а значит, постоянно тратить дополнительные средства». Качественные материалы, по его подсчётам, обойдутся в 100–120 тыс. руб.

Его коллега Фёдор Бекмансуров разницу между качественной и некачественной плёнкой оценивает всего в 5 тыс. руб.

«В нашей компании уже пять автомобилей оклеены в жёлтый цвет, — рассказывает он. — Стоила эта обклейка хорошей плёнкой 15 тыс. руб. на одну машину».

При этом, по мнению Фёдора Бекмансурова, опасаться неаккуратно обклеенных такси в Перми не стоит, поскольку агрегаторы следят за этим и не выпускают такие машины на линии. Что касается цвета машин бизнес-класса, то эта норма в законопроект была внесена с подачи самих представителей отрасли, говорят в минтрансе.

«Если бы такси бизнеса-класса заставили обклеить свои машины в жёлтый цвет, то они потеряли бы своего клиента. Он хочет получить услугу повышенного качества, и цвет автомобиля играет важную роль», — отмечает Александр Рябов.

Однако законопроект в этом виде ставит такси бизнес-класса в более привилегированное положение, полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов.

«Они могут приобретать машины тех цветов, которые есть в любом салоне — белый, чёрный, серебристый, — отмечает Павел Новосёлов. — Тогда как владельцы автомобилей других классов должны будут нести расходы по изменению цвета авто на жёлтый».

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