Минтранс Прикамья намерен сделать обязательным жёлтый цвет для всех такси Если законопроект будет принят, то это требование станет обязательным с 1 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края разработало законопроект, по которому предлагается утвердить для всех автомобилей такси единый жёлтый цвет вне зависимости от таксооператора. Эту информацию подтвердили в минтрансе.

Напомним, сейчас в регионе автомобиль такси может быть жёлтым, чёрным или белым. Мотивировка перехода на единый цвет в том, чтобы в автомобильном потоке можно было быстро определить такси.

Законопроект направлен операторам такси, в будущем он должен поступить на рассмотрение краевого Заксобрания. Пока анонсировано его вступление в силу с 1 января 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.