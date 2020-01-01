Минтранс Прикамья намерен сделать обязательным жёлтый цвет для всех такси
Если законопроект будет принят, то это требование станет обязательным с 1 января 2022 года
Министерство транспорта Пермского края разработало законопроект, по которому предлагается утвердить для всех автомобилей такси единый жёлтый цвет вне зависимости от таксооператора. Эту информацию подтвердили в минтрансе.
Напомним, сейчас в регионе автомобиль такси может быть жёлтым, чёрным или белым. Мотивировка перехода на единый цвет в том, чтобы в автомобильном потоке можно было быстро определить такси.
Законопроект направлен операторам такси, в будущем он должен поступить на рассмотрение краевого Заксобрания. Пока анонсировано его вступление в силу с 1 января 2022 года.
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