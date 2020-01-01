В Пермском крае официально стартуют выборы в Заксобрание

Выдвижение кандидатов начнётся завтра

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выборы

С 22 июня в Пермском крае официально начинается избирательная кампания по выборам в Заксобрание. С завтрашнего дня можно будет подать документы на выдвижение. Об этом сообщает краевая избирательная комиссия в своём телеграм-канале. 

Отметим, что решение о назначении даты выборов на 19 сентября депутаты Заксобрания приняли 17 июня на пленарном заседании. Сегодня оно было опубликовано и вступило в силу. 

Напомним, что голосование в сентябре будет трёхдневным.  Соответствующее решение по поводу выборов  в Госдуму уже принято на уровне ЦИК РФ.

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