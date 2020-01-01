Выборы в Госдуму РФ будут идти три дня Проголосовать за кандидатов можно будет с 17 по 19 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. «Выборными» днями станут 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

По её словам, такое решение было принято по результатам дискуссий с экспертами, опросов общественного мнения и с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Глава Центризбиркома подчеркнула также, что для наблюдателей на участках будут созданы максимально благоприятные условия.

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