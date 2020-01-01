Краевой парламент официально закрепил возможность многодневного голосования и голосования во дворах А у крайизбиркома появляется право пресечения незаконной агитации в соцсетях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили поправки в избирательное законодательство региона. Во-первых, в Прикамье официально закрепляется возможность проведения голосования в течение трёх дней подряд. Такое решение должна принять избирательная комиссия Пермского края в течение десяти дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, поясняют в пресс-службе крайизбиркома.

Во-вторых, устанавливается, что в случае многодневных выборов может быть проведено голосование на мобильных избирательных участках во дворах, на предприятиях и в организациях. Уточняется также, что при многодневном голосовании агитация возможна до первого дня голосования.

В-третьих, предусматривается возможность выезда комиссий в населённые пункты, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В-четвёртых, у крайизбиркома появляются полномочиями по обращению в Роскомнадзор для пресечения распространения в интернете незаконных агитационных материалов.

В-пятых, избирательные комиссии наделяются правом внесения в информационные материалы о кандидатах и бюллетени для голосования наличие статуса «иностранного агента» «либо финансирования его кампании гражданином или организацией, обладающим таким статусом».

У политических партий «при наличии необходимой мотивировки» появляется возможность отзыва члена комиссии и предложить нового взамен. Но только через год после его назначения, за год до истечения срока его полномочий, а также за шесть месяцев до единого дня голосования.

«Все указанные изменения учитывают самые актуальные изменения федеральных нормативных документов, принятых с 2020 года по май 2021 года, — отмечают в пресс-службе крайизбиркома. — Они вступят в силу к моменту объявления избирательных кампаний к единому дню голосования 19 сентября, а значит, будут в полной мере применяться в ходе выборов».

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