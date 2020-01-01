Елена Синица Пермский край получит 10,8 млн руб. на борьбу с лесными пожарами Средства пойдут на мониторинг пожарной опасности в лесах Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство РФ выделило регионам 2,7 млрд руб. на борьбу с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Большую часть суммы (1,9 млрд руб.) направят непосредственно на ликвидацию возгораний.





Всего денежную помощь получат 25 регионов страны. В их числе и Пермский край.





Согласно распоряжению, Прикамью выделят 10,8 млн руб. В документе сказано, что эти средства пойдут на 168 лётных часов для дополнительных мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.





Напомним, в период с 8 июня по 10 сентября в лесах Пермского края установлен особый противопожарный режим.

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