Елена Синица
Пермский край получит 10,8 млн руб. на борьбу с лесными пожарами
Средства пойдут на мониторинг пожарной опасности в лесах
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Правительство РФ выделило регионам 2,7 млрд руб. на борьбу с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Большую часть суммы (1,9 млрд руб.) направят непосредственно на ликвидацию возгораний.
Всего денежную помощь получат 25 регионов страны. В их числе и Пермский край.
Согласно распоряжению, Прикамью выделят 10,8 млн руб. В документе сказано, что эти средства пойдут на 168 лётных часов для дополнительных мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
Напомним, в период с 8 июня по 10 сентября в лесах Пермского края установлен особый противопожарный режим.
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