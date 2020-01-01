В Прикамье до конца недели сохранится высокая пожароопасность
В регионе установлен четвёртый класс горимости
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С 16 по 18 июня на территории региона, как и ранее, сохранится высокая пожароопасность, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В региональном МЧС также напомнили, что особый противопожарный режим в лесах Пермского края установлен до 10 сентября. Жителям необходимо соблюдать правила безопасности и не разжигать костры.
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