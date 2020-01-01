В выходные в Прикамье сохранится высокая пожароопасность
С 8 июня на всей территории региона введён особый противопожарный режим
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что с 12 по 15 июня на всей территории региона сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртый класс.
Жителей Прикамья предупреждают об административной или уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Главам муниципальных образований рекомендуется принять комплекс мер по снижению риска возникновения происшествий.
Кроме того, в ведомстве напоминают, что на всей территории Пермского края с 8 июня введён особый противопожарный режим.
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