В выходные в Прикамье сохранится высокая пожароопасность С 8 июня на всей территории региона введён особый противопожарный режим Поделиться Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что с 12 по 15 июня на всей территории региона сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртый класс.

Жителей Прикамья предупреждают об административной или уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Главам муниципальных образований рекомендуется принять комплекс мер по снижению риска возникновения происшествий.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что на всей территории Пермского края с 8 июня введён особый противопожарный режим.

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