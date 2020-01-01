Елена Синица В Перми аукцион по поиску перевозчика на семь трамвайных маршрутов признан не состоявшимся На конкурс заявился только один участник Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщается на портале госзакупок, аукцион по поиску перевозчика на трамвайные маршруты №№2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 признан не состоявшимся.

«В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона 44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка», — говорится в протоколе.





Единственным участником конкурса стал МУП «Пермгорэлектротранс».





Напомним , согласно требованиям контракта, все трамваи должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, навигационного контроля, аудиоинформирования пассажиров, мониторинга пассажиропотока.

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