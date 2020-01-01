Елена Синица МКУ «Гортранс» ищет перевозчика на семь трамвайных маршрутов Их месячное обслуживание оценили в 66 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное казённое учреждение «Гортранс» объявило конкурс на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации исполнитель должен будет осуществлять перевозки на семи трамвайных маршрутах: №№2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12.

В соответствии с расписанием по маршруту №2 в будни должно курсировать восемь единиц транспорта, в выходные и праздничные дни — четыре единицы.

По маршруту №5 в будние дни требуется 18 единиц транспорта, в выходные и праздничные дни — 11 единиц.

Трамвайный маршрут №6 требует в будние дни 5 единиц транспорта, а по субботам, воскресеньям и в праздники — четыре.

По маршруту №7 в будние дни должно ходить 16 единиц транспорта, в выходные и праздничные дни — семь единиц.

На маршрут №8 в будние дни требуется 10 единиц транспорта, по субботам, воскресеньям и праздникам — шесть.

По маршруту №11 в будние дни должно ходить 14 трамваев, в выходные и праздничные дни — 11.

На маршрут №12 в будние дни необходимо 13 единиц транспорта, а по выходным и праздникам — девять.

Как сообщается в контракте, все трамваи должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, навигационного контроля, аудиоинформирования пассажиров, мониторинга пассажиропотока.

Контракт подразумевает осуществление перевозок в период с 1 июля по 31 июля. Контракт будет действовать с момента заключения и до 15 сентября.

Как пояснили «Новому компаньону» в департаменте транспорта, период с конца июля и до середины сентября требуется для подготовки документации и произведения оплаты.

Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет 66 млн руб. Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 17 июня.

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