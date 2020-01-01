Вторая очередь спорткомплекса «Олимпия» официально введена в эксплуатацию Пропускная способность СК увеличилась до 400 человек в сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми официально введена в эксплуатацию вторая очередь спорткомплекса «Олимпия». В здании начали работать три бассейна, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет. Таким образом пропускная способность СК увеличилась до 400 человек в сутки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия» было выдано в начале лета. 9 июня состоялось техническое открытие нового фитнес-клуба площадью 3,5 тыс. кв. м, включающего в себя функциональную, бойцовскую и кардио- зоны, три зала для занятий групповых направлений и два студийных зала. Одновременно в фитнес-центре могут заниматься до 300 человек.

Общая площадь второй очереди СК «Олимпия» составляет 10,5 тыс. кв. м. Её строительство велось с 2016 года.

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