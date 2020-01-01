Елена Синица В СК «Олимпия» состоялось техническое открытие нового фитнес-клуба Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. Поделиться Поделиться Твитнуть

фитнес-центр в СК "Олимпия" (вторая очередь)

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Во вторник, 7 июня, в пермском спортивном комплексе «Олимпия» состоялось техническое открытие нового фитнес-центра, который размещён во второй очереди. Об этом сообщается в социальных сетях спортивного комплекса.

Сообщается, что общая площадь фитнес-клуба составляет 3,5 тыс. кв. м. Зал состоит из функциональной, бойцовской и кардио- зон. Кроме этого, имеется три зала для занятий групповых направлений и два студийных зала.





Ранее также стало известно, что департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди бассейна «Олимпия».





Как рассказали в ведомстве, здесь планируется разместить детские бассейны, фитнес-центр и зал для единоборств. Общая площадь трёхэтажного корпуса составляет 10 516 кв. м. Вместимость — 421 человек.

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