Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди бассейна «Олимпия» Общая площадь трёхэтажного корпуса составляет 10,5 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди бассейна «Олимпия».

Как рассказали в ведомстве, здесь планируется разместить детские бассейны, фитнес-центр и зал для единоборств. Общая площадь трёхэтажного корпуса составляет 10 516 кв. м. Вместимость — 421 человек.

Напомним, 9 апреля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» сменился генеральный директор. Учреждение возглавил Сергей Комонов. Прежний руководитель Алексей Назарычев покинул должность по соглашению сторон.

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