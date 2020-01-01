Генеральным директором СК «Олимпия-Пермь» стал Сергей Комонов Алексей Назарычев покинул должность по соглашению сторон Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» сменился генеральный директор. Учреждение возглавил Сергей Комонов. С 9 апреля он приступил к исполнению обязанностей. Прежний руководитель Алексей Назарычев покинул должность по соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта края.

По словам министра физкультуры и спорта региона Татьяны Чесноковой, смена гендиректора была проведена с целью усиления «спортивной составляющей» работы спорткомплекса. СК «Олимпия-Пермь» на сегодня единственный объект, который соответствует стандартам спортивной подготовки и требованиям по проведению всероссийских соревнований по плаванию.

«Кроме того, необходимы новые подходы к организации работы второй очереди «Олимпии», которая готовится к открытию», — добавила министр.

Сергей Комонов до назначения пять лет возглавлял ООО «Профит-С». Общество занимается обслуживанием спортивных объектов олимпийского резерва в Пермском крае.

Алексей Назарычев возглавлял "Олимпию" с 18 декабря 2020 года, до этого он работал замминистра имущественных отношений.

С 2012 по 2020 год спорткомплекс «Олимпия» возглавлял бывший игрок баскетбольного «Урал-Грейта» Андрей Шейко.

Напомним, минспорту края права участника ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь» были переданы 24 февраля 2021 года постановлением регионального правительства. Ранее права участника находились в ведении министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

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