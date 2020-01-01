Мария Сыропятова «Олимпия» передана от минимущества минспорту Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерству физической культуры и спорта переданы права участника ООО «Спорткомплекса Олимпия-Пермь». Постановление краевого правительства об этом было принято 24 февраля 2021 года. Ранее права участника находились в ведении министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В пресс-службе краевого минспорта пояснили, что эти изменения связаны с функциональным использованием бассейна «Олимпия».

«Основное направление работы объекта — это подготовка спортсменов. После передачи его в управление министерству физической культуры и спорта будет проще предоставлять его спортсменам», — объяснили «Новому компаньону» решение в краевом министерстве физической культуры и спорта.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» является министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. С 18 декабря 2020 года спорткомплекс «Олимпия» возглавляет Алексей Назарычев, ранее работавший замминистра имущественных отношений. С 2012 по 2020 год спорткомплекс «Олимпия» возглавлял бывший игрок баскетбольного «Урал-Грейта» Андрей Шейко.

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