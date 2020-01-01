Довлет Анзароков официально вступил в должность директора Пермского театра оперы и балета О назначении стало известно в конце апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Довлет Анзароков

forumklassika.ru

В должность генерального директора Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского официально вступил Довлет Анзароков. Соответствующее изменение в ЕГРЮЛ, по данным «СПАРК-Интерфакс», внесены 17 июня.





О назначении нового руководителя коллективу театра 30 апреля сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Сорокалетний композитор, продюсер и предприниматель Довлет Анзароков до этого работал в Александринском театре в Санкт-Петербурге в должности начальника отдела маркетинга и продажи билетов.





Анзароков — основатель и директор «Международного молодёжного центра музыкального искусства» в Санкт-Петербурге, организатор концертов, продюсер концертных коллективов.





Министр описал его коллективу театра как высокообразованного музыканта, опытного продюсера с хорошими связями в театральном мире и прирождённого театрального интенданта — администратора с функциями художественного руководства.









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