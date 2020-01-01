Мария Сыропятова
На аукцион по замене деформационных швов на мосту через КамГЭС не было подано ни одной заявки
Аукцион по замене деформационных швов на мосту через КамГЭС признан несостоявшимся, причина — отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков. Об этом говорится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.
Максимальная (начальная) стоимость работ составляла 13,3 млн руб. Согласно техническому заданию подрядчик должен был не только обновить деформационные швы, но и полностью заменить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах.
Работы планируется провести с июля 2021 года по август 2022 года. При этом, как пояснили в департаменте дорог и благоустройства Перми, полное закрытие движения транспорта не предполагается. В планах только частичное перекрытие движения, т. е. закрытие движения по отдельным полосам. Все работы по демонтажу и монтажу швов с последующей разборкой и устройством асфальтобетонного покрытия будут проводиться в 2022 году.
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