Мария Сыропятова На аукцион по замене деформационных швов на мосту через КамГЭС не было подано ни одной заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

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Аукцион по замене деформационных швов на мосту через КамГЭС признан несостоявшимся, причина — отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков. Об этом говорится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) стоимость работ составляла 13,3 млн руб. Согласно техническому заданию подрядчик должен был не только обновить деформационные швы, но и полностью заменить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах.

Работы планируется провести с июля 2021 года по август 2022 года. При этом, как пояснили в департаменте дорог и благоустройства Перми, полное закрытие движения транспорта не предполагается. В планах только частичное перекрытие движения, т. е. закрытие движения по отдельным полосам. Все работы по демонтажу и монтажу швов с последующей разборкой и устройством асфальтобетонного покрытия будут проводиться в 2022 году.

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