Мария Сыропятова Замена деформационных швов на мосту через КамГЭС обойдётся в 13,3 млн руб. При проведении работ планируется частичное закрытие дорожного движения по мосту Поделиться Поделиться Твитнуть

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Администрация Перми объявила аукцион на поиск подрядчика для замены и закрепления деформационных швов на мосту через КамГЭС. Данные об этом выложены на портале госзакупок. Максимальная (начальная) стоимость работ — 13,3 млн руб. Заявки принимаются до 15 июня 2021 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен не только обновить деформационные швы, но и полностью заменить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах.

Работы планируется провести с июля 2021 года по август 2022 года. При этом, как пояснили в департаменте дорог и благоустройства Перми, полное закрытие движения транспорта не предполагается. В планах только частичное перекрытие движения, т. е. закрытие движения по отдельным полосам. Все работы по демонтажу и монтажу швов с последующей разборкой и устройством асфальтобетонного покрытия будут проводиться в 2022 году.

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