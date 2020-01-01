Мария Сыропятова Собственник пирамиды на ул. Крисанова добился увеличения стоимости выкупа на 900 тыс. руб. Рост связан с набежавшими пенями из-за «просрока» исполнения решения суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Изъятие «малой пирамиды» на улице Крисанова в Перми обойдётся городскому бюджету на 900 тыс. руб. больше. В Арбитражном суде Пермского края был удовлетворён иск об увеличении стоимости выкупа торгового центра с земельным участком по ул. Крисанова, 12б.

Этот иск собственник объекта и земельного участка Елизавета Кириленко подала для того, чтобы добиться исполнения решения суда об определении стоимости выкупа имущества в муниципальную собственность. Сумма предъявляемых требований — 133,097 млн руб., что на 900 тыс. руб. больше, чем было установлено судом.

По словам совладельца ТЦ «Айсберг» и отца владелицы «малой пирамиды» на Крисанова Александра Кириленко, увеличение стоимости выкупа связано с набежавшими пенями из-за «просрока» исполнения решения суда. Александр Кириленко сообщил, что решение суда до сих пор администрацией Перми не исполнено.

«Каждый месяц «просрока» исполнения решения суда может примерно обходиться в полмиллиона рублей», — отмечает Александр Кириленко. При этом он говорит, что готов к переговорам с городскими властями.

Напомним, в декабре 2020 года в законную силу вступило решение суда об определении стоимости выкупа этого имущества в 132,2 млн руб. Это в два раза превышало стоимость, установленную оценкой, проведённой по заказу мэрии. В марте, не дождавшись исполнения решения суда, был подан ещё один иск. В мэрии поясняли, что вопрос о сроках выкупа будет решен после рассмотрения Арбитражным судом Уральского округа кассационной жалобы департамента.

В конце апреля 2021 года эта жалоба была также оставлена без удовлетворения. Малые пирамиды на ул. Крисанова попали под изъятие в муниципальную собственность в числе более чем 60 объектов недвижимости в центре Перми ещё в 2019 году. Если по ул. Крисанова, 12б суды уже завершены, то по второй «малой пирамиде» (ул. Крисанова, 12в) разбирательства по стоимости выкупа ещё идут.

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