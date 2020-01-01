Елена Синица Реконструкцию ул.Крисанова включили в краевой перечень объектов автодорожного строительства Работы на участке от шоссе Космонавтов до ул.Пушкина начнутся уже в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

На заседании краевого парламента 17 июня депутаты утвердили изменения в перечне объектов автодорожного строительства Пермского края. Теперь в него входит ещё проект по строительству дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. Это будет четырёхполосная магистраль протяжённостью 2,3 км.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, новая дорога соединит Индустриальный район с центром Перми.

В дальнейшем, при возведении нового мостового перехода через Каму в створе ул. Крисанова, — и с правобережной частью города.

Кроме этого, проект предусматривает переустройство трамвайных путей протяжённостью 2,4 км по ул. Пушкина.

В рамках проекта предполагается также реконструкция участка ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Мильчакова со строительством двухуровневой транспортной развязки.

Цена проекта — 7,9 млрд руб. (ранее его оценивали примерно в 7 млрд. руб.) Строительные работы намечены на 2021—2027 годы.

Напомним, о планах мэрии на изъятие шестидесяти земельных участков для строительства нового дорожного объекта стало известно в ноябре 2020 года. В администрации Перми поясняли, что строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

Проект уже прошёл госэкспертизу.

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