Ремонт участка ул. Адмирала Макарова в Перми обойдётся в 10,9 млн руб Подрядчиком работ выбрано ООО «Монолит Строй» Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на проведение ремонтных работ на участке ул. Адмирала Макарова от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова в Кировском районе Перми. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Всего на конкурс, объявленный 27 мая, поступило пять заявок. На контракт с МКУ «Благоустройство Кировского района» претендовали компании «АртИнвестГрупп», «Феникс-групп», «ДСК-Закамск», «Аракс», «Монолит Строй».

Последняя, снизив цену контракта с 15,4 млн руб. до 10,9 млн руб., была объявлена победителем конкурса.

В ходе ремонта подрядчик должен уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части, восстановить бортовой камень и завершить работы по обустройству тротуаров до 30 июля 2022 года.









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