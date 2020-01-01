Елена Синица
В Кировском районе две улицы отремонтируют за 35,6 млн руб.
Работы планируется завершить в 2022 году
Администрация Перми объявила конкурсы по поиску подрядчика для выполнения работ по ремонту ул. Богдана Хмельницкого и ул. Адмирала Макарова. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Так, в случае с ул. Адмирала Макарова, подрядчик должен отремонтировать 500 м дороги (от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова). Начальная (максимальная) цена контракта — 15,4 млн руб. Срок выполнения работ — 30 июля 2022 года.
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