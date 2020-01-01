Елена Синица В Кировском районе две улицы отремонтируют за 35,6 млн руб. Работы планируется завершить в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила конкурсы по поиску подрядчика для выполнения работ по ремонту ул. Богдана Хмельницкого и ул. Адмирала Макарова. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Так, в случае с ул. Адмирала Макарова, подрядчик должен отремонтировать 500 м дороги (от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова). Начальная (максимальная) цена контракта — 15,4 млн руб. Срок выполнения работ — 30 июля 2022 года.

Длина ремонтируемого участка на ул. Богдана Хмельницкого (от от ул. Полтавской до ул. Химградской) — 850 м. Работы необходимо завершить к 1 сентября 2022 года. Их стоимость оценивается в 20,2 млн руб.

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