Мария Сыропятова Контракт на монтаж архитектурной подсветки в Перми получит предприниматель из Екатеринбурга Аукцион завершился со снижением стоимости работ на 0,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Победителем аукциона на оснащение архитектурной подсветкой 13 домов в центре Перми признан предприниматель из Екатеринбурга Александр Ромазанов. Согласно данным портала госзакупок он предложил наименьшую стоимость работ — 91,8 млн руб. Это на 0,9 млн руб. меньше, чем начальная стоимость в 92,7 млн руб. На втором месте — компания из Екатеринбурга ООО «СТК МТ «Электро».

Среди зданий, которые должны быть оснащены архитектурной подсветкой, в документации упомянуты здание БЦ «Садко» (пр. Комсомольский, 1), здание бывшего кинотеатра «Октябрь» (пр. Комсомольский, 46), отель «Урал» (ул. Ленина, 58). Также подсветка будет установлена на административных зданиях (пр. Комсомольский, 15в, 20, 22 и 38) и жилых домах (пр. Комсомольский, 11, 47, 52, 64, 68, 72).

Сроки выполнения работ — до 20 декабря 2022 года.

Напомним, ООО «СТК МТ «Электро» выиграло две крупные закупки на монтаж архитектурной подсветки домов в центре Перми в 2020 году. Прошлым летом контракт с ними был заключён на 143 млн руб., а в конце января 2021 года — на 146,2 млн руб.





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