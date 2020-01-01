Елена Синица Между станциями Пермь I и Пермь II вернут железнодорожное сообщение Движение могут запустить осенью 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой минтранс планирует восстановить железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания 15 июня.

«Трамвайное движение между Пермью I и Пермью II на данный момент не планируется. Планируем открыть железнодорожные пути, этим сейчас и занимаемся. В ближайшее время, я думаю, это будет сентябрь-октябрь этого года, мы запустим движение», — пояснил Алякринский.





Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года. Предполагалось вместо поездов пустить по участку скоростной трамвай. Позднее власти решили сделать перегон между железнодорожными станциями частью нового проекта «Пермское наземное метро»





Добавим, что согласно поправкам в бюджет Пермского края на 2021–2023 годы, средства, запланированные на запуск скоростного трамвая, будут направлены на строительство высоких железнодорожных платформ «Ул. Попова» и «Станция Пермь I». Предварительная стоимость работ — 586 млн руб. Половину расходов возьмёт на себя РЖД, половину — краевой бюджет. При этом в 2022 году из казны предлагается выделить 93 млн руб., а в 2023-м — 200 млн руб.

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