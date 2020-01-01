Елена Синица На июньское пленарное заседание краевого парламента пустят не всех депутатов Очно смогут присутствовать вакцинированные депутаты или с отрицательным тестом на COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края, которое состоится 17 июня, очно сможет присутствовать ограниченное число депутатов. Об этом 15 июня сообщил председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин.

Так, к очному формату заседания допустят только вакцинированных депутатов или с отрицательным результатом обследования на COVID-19 методом ПЦР. Остальные смогут присоединиться к работе в режиме видео-конференц-связи.





Как отметил Плюснин, ранее предполагалось, что пленарное заседание в июне пройдёт очно . Однако в связи с ростом заболеваемости COVID-19 решение изменили.

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