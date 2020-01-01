Следующее заседание Заксобрания пройдёт в очном режиме Власти разрешили проведение и некоторых массовых мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространению коронавируса в регионе, внесены изменения, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, в Прикамье разрешили проведение некоторых культурно-массовых мероприятий. Речь о тех из них, которые приурочены к празднованию Дня России, Дня города Перми, а также дней муниципальных образований Пермского края. При этом проходить они должны только на открытых пространствах, с уведомлением Роспотребнадзора, а предельное количество участников будет исчисляться исходя из расчёта 1 человек на 4 кв. м.

Кроме того, указом разрешается проведение заседаний Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы и других представительных органов муниципальных образований региона в очном режиме, то есть с присутствием депутатов в зале заседания.

Изменения в указ вступают в силу с момента официального опубликования документа.

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