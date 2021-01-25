Анна Брюханова Ремонт участка улицы у городского пляжа обойдётся в 44,8 млн руб. Вести работы будет ООО «АртИнвестГрупп» Поделиться Поделиться Твитнуть

Перекрёсток улиц Спешилова и Борцов Революции

Константин Долгановский

В Перми проведён электронный аукцион на ремонт участка ул. Борцов Революции от ул. Спешилова до ул. Лабинской. Победителем торгов стало ООО «АртИнвестГрупп». С ним будет заключён контракт на 44,8 млн руб. Согласно данным портала госзакупок, это на 18% меньше начальной цены. Она составляла 54,6 млн руб. Всего в аукционе участвовало пять подрядных организаций.

Согласно техническому заданию на участке в 2.5 км на ул. Борцов Революции планируют реконструировать дорожное покрытие, заменить бордюры, а также восстановить тротуары и систему водоотведения.

Сроки проведения ремонтных работ — с апреля 2022-го по октябрь 2023 года.

Напомним, в 2021 году в этом же районе ведётся строительство нового участка ул Маршала Жукова — он свяжет ул. Спешилова с медицинским кластером в Камской долине, где находятся Пермский краевой перинатальный центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Протяжённость дороги составит 1,25 км. Стоимость работ — 443,6 млн руб.

В связи с этой стройкой с 20 апреля до 1 июля 2021 года закрылось движение для всех видов транспорта на отрезке от РЭО ГИБДД до ул. Лермонтова.

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