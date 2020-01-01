В Перми закрывается движение по ул. Маршала Жукова Ограничения вступают в силу 20 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начинается ремонт на ул. Маршала Жукова, сообщили в пресс-службе городской администрации. В связи с этим 20 апреля с 12:00 до 1 июля закрывается движение для всех видов транспорта на участке от РЭО ГИБДД до ул. Лермонтова.

Подрядная организация проведёт переустройство водопровода и хозяйственной канализации. Одновременно продолжится строительство сети дождевой канализации и устройство щебёночных свай.

Как напоминают в мэрии, в этом году будет построен новый участок ул. Маршала Жукова. Дорога свяжет ул. Спешилова с медицинским кластером в Камской долине.





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