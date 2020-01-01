Первым заместителем министра связи назначен Андрей Хорошев До 14 апреля он исполнял обязанности руководителя ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Хорошев

permkrai.ru

Андрей Хорошев назначен первым заместителем министра информационного развития и связи Пермского края. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

До 14 апреля 2021 г. Хорошев исполнял обязанности министра. Затем во время выездного заседания правительства края в Кудымкаре губернатор Дмитрий Махонин сообщил о кадровых перестановках в минсвязи. И. о. министра информационного развития и связи был назначен Пётр Шиловских. При этом глава региона сообщил, что Хорошев останется работать в ведомстве в должности замминистра.









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