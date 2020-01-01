И. о. министра информационного развития и связи Пермского края назначен Пётр Шиловских Андрей Хорошев останется работать в министерстве в должности заместителя Поделиться Поделиться Твитнуть

Пётр Шиловских

perm.hse.ru

В Пермском крае и. о. министра информационного развития и связи назначен Пётр Шиловских. Об этом во время выездного заседания правительства края в Кудымкаре сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Шиловских работает в отрасли более 15 лет и имеет большой опыт, отметил глава региона.

Новый и.о. министра информационного развития и связи Петр Шиловских приглашен для усиления команды ведомства по компетенциям связи и цифровой трансформации основных отраслей Пермского края. Цифровая трансформация является одной из ключевых национальных целей развития субъектов Российской Федерации. Задача государства — к 2030 году обеспечить комплексную цифровую трансформацию экономики и социальной сферы России.

Андрей Хорошев, руководивший министерством в статусе и.о., переходит на должность замминистра ведомства. Основным направлением его деятельности станет развитие информационных систем и инфраструктуры исполнительных органов государственной власти.

Петр Александрович Шиловских

Родился 21 июня 1985 года в Перми.

Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Информационно вычислительная техника». Закончил магистратуру Пермского государственного технического университета по специальности «Автоматизированные системы управления».

С 2005 по 2008 гг работал в коммерческой организации по направлению ИТ в сфере радиовещания в г. Перми.

С 2008 по 2017 гг занимал руководящие должности в коммерческих организациях в сфере телекоммуникаций, связи и информационных технологий г. Перми.

С 2017 по 2019 гг работал начальником отдела развития связи, а также начальником Управления развития инфраструктуры в Министерстве информационного развития и связи Пермского края.

С 2019 по 2021 гг работал в Научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики» в качестве советника, академического руководителя магистерской программы «Информационная аналитика в управлении предприятием».

С 14 апреля 2021 г. назначен на должность исполняющего обязанности министра информационного развития и связи Пермского края.

Женат, воспитывает дочь.

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