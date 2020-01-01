На оснащение новой школы в микрорайоне Красные Казармы выделят 70 млн руб. Закупка оборудования начнётся после передачи здания в муниципальную собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

На оснащение новой школы на ул. Василия Татищева, 7 в микрорайоне Красные Казармы, рассчитанной на 1225 учеников, выделят 70 млн руб. Решение принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации Перми.

Средства потратят на подготовку к учебному году 2021/2022 гг.: в соответствии с нормативами будут закуплены мебель, техника, инвентарь и другие средства обучения.

Готовить школу к открытию решено после того, как 7 июня в мэрию поступило письмо директора «СМУ №3 Сатурн-Р» о намерении передать муниципалитету здание общеобразовательного учреждения.

Окончательное решение о выделении средств будет принято на заседании Пермской городской думы.





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