Алексей Клочихин Российский олигарх может стать фигурантом уголовного дела о хищениях в пермском «Экопромбанке» Вопрос об экстрадиции Петра Кондрашова из Австрии пока не стоит Поделиться Поделиться Твитнуть

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После экстрадиции в мае из Кипра в Россию бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева выросла вероятность объявления в розыск бывшего владельца контрольного пакета акций банка Петра Кондрашова, пишут Европейский новостной сайт Political Lore и бельгийская газета The European Morning Post.

Бывший гендиректор соликамского «Сильвинита» Пётр Кондрашов в 2014 году стал контролирующим акционером банка, у которого в том же году отозвали лицензию. Миллиардера Кондрашова, проживающего в Австрии и занимающего 86-е место в списке Forbes, до сих пор не трогали, но ситуация может измениться, считают европейские издания.

Теперь, когда российские следователи могут задавать вопросы экс-председателю банка на очных ставках, могут всплыть эпизоды, до сих пор остававшиеся неизвестными, что позволит следствию привлечь к делу более крупных фигурантов.

Напомним, в 2014 году Центробанк (ЦБ) России лишил пермский «Экопромбанк» лицензии из-за проведения рискованной кредитной политики, размещения средств в некачественных активах, неспособности исполнить обязательства перед клиентами и вкладчиками.

По результатам проверки ЦБ, в «Экопромбанке» выявили недостачу в размере 1,06 млрд руб. Сумма обязательств банка составила 6,39 млрд руб., активы — 5,33 млрд руб. Кроме того, проверяющие выявили факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физлиц, а также юрлицам, отсутствующим по заявленным адресам.

Конкретно Андрея Туева обвиняют в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, в 2013 году он из корыстных побуждений предоставил ООО «Рейс» кредит без обеспечения в размере около 250 млн руб. Обратно «Экопромбанк» средств так и не получил. Кроме того, в 2015 году Туев представил в Росреестр ложные данные о снятии залога на 32 квартиры, купленные «Магнит-Инвестом» на заемные средства «Экопромбанка». Ущерб оценили в 232,9 млн руб.

С 2016 года Туев находился в международном розыске, его выдача была осуществлена только нынешней весной.

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