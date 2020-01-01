В Пермь доставлен экс-руководитель «Экопромбанка» В ближайшее время Андрея Туева допросят в качестве обвиняемого Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Туев

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В Пермь этапирован бывший председатель правления АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным источников издания, в ближайшее время Туев будет допрошен в качестве обвиняемого.

Андрей Туев был выдан России властями Кипра в конце апреля этого года. На острове бывший топ-менеджер пермского банка скрывался с 2016 года. Сначала Туева поместили в один из московских СИЗО, теперь перевезли в Пермь.

Туев обвиняется в нанесении банку ущерба в размере около 0,5 млрд руб. и преднамеренном банкротстве кредитно-финансовой организации.

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