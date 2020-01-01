Алексей Клочихин Выездное заседание краевого правительства в августе будет посвящено состоянию ЖКХ Красновишерска Губернатора «огорчили» действия местных властей по контролю за ресурсоснабжающей организацией Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства 9 июня заявил, что будет держать вопросы строительства новой котельной в Красновишерске под личным контролем.

По его словам, действия местной власти по контролю за ресурсоснабжающей организацией его «огорчают», поскольку ремонтные работы в минувшем отопительном сезоне фактически были завалены.

У краевой администрации есть вопросы и по выводу денежных средств со счетов этого поставщика ресурсов, поэтому губернатор предложил в августе провести в Красновишерске специальное выездное совещание правительства, чтобы на месте посмотреть, как эта одна из самых северных территорий Прикамья готовится к зиме.

Там же будут заслушаны доклады о подготовке к отопительному сезону и других проблемных территорий.

Напомним, что в ночь на 23 января 2021 г. из-за пожара на крыше котельной №6 в Красновишерске остались без тепла 17 жилых домов. Кроме того, временно из-за сбоев в работе котельных, которые начались с 11 января, отключали тепло ещё для 5 тыс. жителей города (182 многоквартирных дома и пять социально значимых объектов).

После инцидента было возбуждено уголовное дело за халатность, о ходе которого пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю сообщила следующее: «ООО «Теплосети» в рамках подготовки к отопительному сезону в полной мере не выполнило работы, необходимые для обеспечения надлежащего теплоснабжения жителей Красновишерска, а должностные лица администрации Красновишерского городского округа подписали акты готовности к отопительному сезону 2020/2021 годов».













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