На севере Прикамья горела котельная Из-за пожара 17 домов остались без тепла Поделиться Поделиться Твитнуть

В Красновишерске в ночь на 23 января произошёл пожар в котельной. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермском краю 23 января в 02:30.

В результате пожара в котельной произошло отключение теплоснабжения — 17 частных жилых домов остались без тепла. Всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.